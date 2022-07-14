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«Дзюба делает красиво». «Рубин» показал гол форварда пяткой на тренировке команды

«Рубин» показал видео красивых голов Дзюбы на тренировке команды
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

«Рубин» опубликовал видео с тренировки команды с участием нападающего Артема Дзюбы.

В ролике форвард забил два гола: первый — ударом из-за штрафной, второй — пяткой после подачи.

«Дзюба делает красиво! Какой гол круче: пушечка или пяткой?» — говорится в описании к посту в Telegram-канале казанцев.

Во вторник, 12 июля «СЭ» сообщил, что Дзюба прибыл в расположение «Рубина», чтобы тренироваться с командой в целях поддержания формы во время поиска нового клуба.

33-летний россиянин является свободным агентом. По окончании сезона-2021/22 он покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года, в связи с истечением срока контракта.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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