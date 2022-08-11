«Рубин» подписал контракт с защитником сборной Ирака Аднаном

«Рубин» объявил о заключении контракта с защитником сборной Ирака Али Аднаном.

Соглашение с 28-летним футболистом подписано по схеме «1+1». Он будет выступать за казанцев под 53-м номером.

Аднан перешел в «Рубин» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Аталанту», «Удинезе», «Ризеспор» и «Ванкувер».

Последней командой игрока был датский «Вайле», за который футболист выступал с ноября 2021 года по июнь 2022 года. В составе команды он провел 1 матч и не отличился результативными действиями.