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Сегодня, 15:14

«Рубин» подписал контракт с защитником сборной Ирака Аднаном

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Рубин» объявил о заключении контракта с защитником сборной Ирака Али Аднаном.

Соглашение с 28-летним футболистом подписано по схеме «1+1». Он будет выступать за казанцев под 53-м номером.

Аднан перешел в «Рубин» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Аталанту», «Удинезе», «Ризеспор» и «Ванкувер».

Последней командой игрока был датский «Вайле», за который футболист выступал с ноября 2021 года по июнь 2022 года. В составе команды он провел 1 матч и не отличился результативными действиями.

Али Аднан. В «Рубин» приехал футболист из Ирака: играл в серии А и Канаде, ездил на войну с джихадистами

Источник: https://t.me/fcrk1958/8477
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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