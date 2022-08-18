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Сегодня, 11:11

«Рубин» подписал контракт с полузащитником «Бунедкора» Рахмоналиевым

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником «Бунедкора» Умарали Рахмоналиевым.

Соглашение с 19-летним узбеком рассчитано на 3,5 года и вступит в силу с января 2023 года. Остаток 2022 года футболист проведет в «Бунедкоре», после чего присоединится к клубу из Казани на правах свободного агента.

Рахмоналиев — воспитанник «Бунедкора». В нынешнем розыгрыше чемпионата Узбекистана футболист забил 6 голов в 15 матчах.

Источник: https://t.me/fcrk1958/8631
Футбол
ФК Бунедкор
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
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 КАМАЗ 5 4 1 0 8-3 13
2
 Алания 5 3 2 0 8-3 11
3
 Волгарь 5 3 1 1 6-4 10
4
 Рубин 5 2 2 1 9-5 8
5
 Арсенал 5 2 2 1 8-5 8
6
 Балтика 5 2 2 1 8-6 8
7
 Динамо Мх 5 2 2 1 5-4 8
8
 Енисей 5 2 2 1 7-7 8
9
 Кубань 5 2 1 2 6-5 7
10
 Уфа 5 2 1 2 5-6 7
11
 Краснодар-2 5 2 1 2 4-5 7
12
 Нефтехимик 5 1 2 2 4-4 5
13
 Родина 5 1 2 2 4-6 5
14
 Шинник 5 1 2 2 6-8 5
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 9-9 4
16
 Акрон 5 1 1 3 4-8 4
17
 Велес 5 1 0 4 3-8 3
18
 Волга 5 0 1 4 3-11 1
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21.08 12:45
Волга – Рубин
 - : -
21.08 13:00
Енисей – Шинник
 - : -
21.08 16:00
Уфа – Волгарь
 - : -
21.08 17:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
21.08 18:00
Балтика – Краснодар-2
 - : -
21.08 18:00
Нефтехимик – Велес
 - : -
21.08 19:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
21.08 20:00
Кубань – Алания
 - : -
21.08 20:00
Родина – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Василий Алейников

Василий Алейников

СКА-Хабаровск

 4
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 4
Артем Делькин

Артем Делькин

Волгарь

 3
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 4
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 3
Рустам Сосранов

Рустам Сосранов

СКА-Хабаровск

 2
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 4 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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