«Рубин» подписал контракт с полузащитником «Бунедкора» Рахмоналиевым
«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником «Бунедкора» Умарали Рахмоналиевым.
Соглашение с 19-летним узбеком рассчитано на 3,5 года и вступит в силу с января 2023 года. Остаток 2022 года футболист проведет в «Бунедкоре», после чего присоединится к клубу из Казани на правах свободного агента.
Рахмоналиев — воспитанник «Бунедкора». В нынешнем розыгрыше чемпионата Узбекистана футболист забил 6 голов в 15 матчах.
Источник: https://t.me/fcrk1958/8631
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|
2
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|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
3
|Волгарь
|5
|3
|1
|1
|6-4
|10
|
4
|Рубин
|5
|2
|2
|1
|9-5
|8
|
5
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|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
6
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|2
|2
|1
|8-6
|8
|
7
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|2
|2
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|8
|
8
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|2
|2
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|8
|
9
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|2
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|2
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|7
|
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|2
|1
|2
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|7
|
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|5
|2
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|2
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|7
|
12
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|1
|2
|2
|4-4
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Шинник
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
16
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
17
|Велес
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
18
|Волга
|5
|0
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|1
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30 тур
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34 тур
|21.08
|12:45
|
Волга – Рубин
|- : -
|21.08
|13:00
|
Енисей – Шинник
|- : -
|21.08
|16:00
|
Уфа – Волгарь
|- : -
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Акрон
|- : -
|21.08
|18:00
|
Балтика – Краснодар-2
|- : -
|21.08
|18:00
|
Нефтехимик – Велес
|- : -
|21.08
|19:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|- : -
|21.08
|20:00
|
Кубань – Алания
|- : -
|21.08
|20:00
|
Родина – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Василий Алейников
СКА-Хабаровск
|4
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|4
|
|
Артем Делькин
Волгарь
|3
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|4
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|3
|
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Рустам Сосранов
СКА-Хабаровск
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|4
|1
|2
|
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Кирилл Панченко
Арсенал Т
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|1
|1
|
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|1
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