«Рубин» подписал контракт с полузащитником «Бунедкора» Рахмоналиевым

«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником «Бунедкора» Умарали Рахмоналиевым.

Соглашение с 19-летним узбеком рассчитано на 3,5 года и вступит в силу с января 2023 года. Остаток 2022 года футболист проведет в «Бунедкоре», после чего присоединится к клубу из Казани на правах свободного агента.

Рахмоналиев — воспитанник «Бунедкора». В нынешнем розыгрыше чемпионата Узбекистана футболист забил 6 голов в 15 матчах.