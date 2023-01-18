«Рубин» обыграл «Акрон» в товарищеском матче

«Рубин» обыграл «Акрон» в товарищеском матче — 4:2.

В составе казанцев забивали Александр Саплинов, Солтмурад Бакаев, Александр Мартынович и Алексей Грицаенко. У тольяттинцев дубль на счету Антона Килина.