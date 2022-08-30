«Рубин» объявил о подписании игрока «Нефтехимика» Безрукова

Как ранее сообщал «СЭ», «Рубин» и «Нефтехимик» достигли договоренности о переходе полузащитника Руслана Безрукова.

20-летний игрок будет выступать за казанский клуб в течение следующих четырех лет.

Этим летом футболист перешел в «Нефтехимик» из ростовского СКА. Безруков является воспитанником «Ростова».

В текущем сезоне первой лиги полузащитник сыграл за «Нефтехимик» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.