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Сегодня, 14:05

«Рубин» объявил о подписании игрока «Нефтехимика» Безрукова

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Как ранее сообщал «СЭ», «Рубин» и «Нефтехимик» достигли договоренности о переходе полузащитника Руслана Безрукова.

20-летний игрок будет выступать за казанский клуб в течение следующих четырех лет.

Этим летом футболист перешел в «Нефтехимик» из ростовского СКА. Безруков является воспитанником «Ростова».

В текущем сезоне первой лиги полузащитник сыграл за «Нефтехимик» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Источник: https://t.me/fcrk1958/8902
Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
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