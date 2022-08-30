«Рубин» объявил о подписании игрока «Нефтехимика» Безрукова
Как ранее сообщал «СЭ», «Рубин» и «Нефтехимик» достигли договоренности о переходе полузащитника Руслана Безрукова.
20-летний игрок будет выступать за казанский клуб в течение следующих четырех лет.
Этим летом футболист перешел в «Нефтехимик» из ростовского СКА. Безруков является воспитанником «Ростова».
В текущем сезоне первой лиги полузащитник сыграл за «Нефтехимик» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
Источник: https://t.me/fcrk1958/8902
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|
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|- : -
|4.09
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|
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