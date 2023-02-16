«Рубин» может создать вторую команду, которую будет курировать Самаренкин

По информации «СЭ», в руководстве «Рубина» с сезона-2023/24 хотят вернуть вторую команду — «Рубин-2».

Ее куратором может стать Дмитрий Самаренкин — депутат Госсовета РТ, бывший президент «Рубина», который с приходом нового президента Марата Сафиуллина вошел в наблюдательный совет казанского клуба.

Компания «Нэфис Груп», одним из учредителей которой является Самаренкин, спонсирует в Казани любительский клуб «Нэфис» — двукратный чемпиона Татарстана, который в прошлом году сыграл в Кубке России. Некоторые сотрудники «Нэфиса» могут перейти в «Рубин-2».

«Рубин-2», который выступал в ПФЛ в сезоне 2013/14 и 2014/15, был расформирован в 2015-м году.