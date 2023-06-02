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Сегодня, 18:54

«Рубин» интересуется форвардом Магомед-Шапи Сулеймановым

Алина Савинова
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«Рубин» проявляет интерес к нападающему «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманову, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в израильском клубе рассматривают возможность перехода футболиста.

Сулейманов с августа 2022 года выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара». В составе израильской команды форвард провел 35 матчей во всех официальных турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Ранее «Рубин» обеспечил себе выход в РПЛ. Казанский клуб с 68 очками возглавляет турнирную таблицу первой лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rubin-interesuetsya-magomed-shapi-sulejmanovy-m/
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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Болельщики «Алании» написали письмо Путину с просьбой предоставить команде право сыграть в стыках за выход в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 33 19 11 3 53-27 68
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 33 12 10 11 24-27 46
8
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
9
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
10
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
11
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
12
 Арсенал 33 11 8 14 37-40 41
13
 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 33 9 6 18 34-53 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
 Волга 33 6 11 16 23-41 29
18
 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
3.06 14:00
Балтика – Велес
 - : -
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 - : -
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 - : -
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 - : -
3.06 14:00
Енисей – Волга
 - : -
3.06 14:00
Родина – Рубин
 - : -
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 - : -
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

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П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
Марат Бокоев

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Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

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