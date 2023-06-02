«Рубин» интересуется форвардом Магомед-Шапи Сулеймановым
«Рубин» проявляет интерес к нападающему «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманову, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, в израильском клубе рассматривают возможность перехода футболиста.
Сулейманов с августа 2022 года выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара». В составе израильской команды форвард провел 35 матчей во всех официальных турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.
Ранее «Рубин» обеспечил себе выход в РПЛ. Казанский клуб с 68 очками возглавляет турнирную таблицу первой лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|33
|19
|11
|3
|53-27
|68
|
2
|Балтика
|33
|17
|13
|3
|54-29
|64
|
3
|Алания
|33
|16
|11
|6
|54-34
|59
|
4
|Енисей
|33
|13
|14
|6
|43-35
|53
|
5
|Родина
|33
|13
|10
|10
|42-38
|49
|
6
|Шинник
|33
|13
|7
|13
|36-37
|46
|
7
|Динамо Мх
|33
|12
|10
|11
|24-27
|46
|
8
|КАМАЗ
|33
|11
|11
|11
|35-34
|44
|
9
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
10
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
11
|Акрон
|33
|9
|16
|8
|34-36
|43
|
12
|Арсенал
|33
|11
|8
|14
|37-40
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|33
|10
|11
|12
|44-39
|41
|
14
|Кубань
|33
|8
|10
|15
|34-40
|34
|
15
|Велес
|33
|9
|6
|18
|34-53
|33
|
16
|Уфа
|33
|8
|8
|17
|34-44
|32
|
17
|Волга
|33
|6
|11
|16
|23-41
|29
|
18
|Краснодар-2
|33
|7
|7
|19
|28-54
|28
Результаты / календарь
1 тур
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3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|- : -
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|- : -
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|- : -
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|- : -
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|- : -
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|- : -
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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