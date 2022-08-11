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Сегодня, 14:58

«Рубин» готов платить Дзюбе 1,5 миллиона евро в год. Форвард останется в Казани, если не найдет клуб в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий Артем Дзюба может подписать контракт с «Рубином» в случае, если не сможет найти себе клуб в РПЛ, сообщает Eurostavka.

По данным источника, 33-летний футболист не готов покинуть Россию, поскольку иностранные клубы не смогут потянуть его запросы по зарплате. Если форвард не найдет себе команду до конца августа, то останется в «Рубине», в расположении которого поддерживает форму.

Казанский клуб готов платить россиянину 1,5 миллиона евро в год.

Дзюба стал свободным агентом после завершения сезона-2021/22, «Зенит» и нападающий не договорились о продлении контракта. В прошлом сезоне игрок забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/dzyuba-ostanetsya-v-rubine-esli-ne-naydet-klub-v-rpl-v-avguste-artemu-gotovy-platit-1-5-mln-evro
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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