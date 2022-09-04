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4 сентября, 19:58

«Рубин» дома сыграл вничью с «Аланией»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
«Рубин» — «Алания».
Фото ФК «Алания»

«Рубин» дома сыграл вничью с «Аланией» в матче 8-го тура первой лиги со счетом 2:2.

Первый гол в матче забил нападающий казанского клуба Виталий Лисакович на 51-й минуте. На 65-й минуте встречи полузащитник «Рубина» Иван Самошников увеличил преимущество команды хозяев. На 83-й минуте нападающий владикавказского клуба Ислам Машуков реализовал пенальти. На 88-й минуте защитник «Алании» Хетаг Кочиев сравнял счет в матче.

«Рубин» после 8 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Алания» идет на третьей строчке и набрала 15 очков.

В следующем туре казанский клуб сыграет на выезде с «Велесом». «Алания» на своем поле примет «КАМАЗ», который лидирует в первой лиге. Оба матче пройдут 11 сентября.

Россия. ФНЛ. 8-й тур
04 сент, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:2
Алания
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Рубин (Казань)
7
10
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«КАМАЗ» сыграл вничью с «Балтикой»

«Нефтехимик» дома обыграл «Шинник» с минимальным счетом
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 8 5 3 0 13-4 18
2
 Алания 8 4 3 1 13-8 15
3
 Балтика 8 4 3 1 13-8 15
4
 Нефтехимик 8 4 2 2 8-4 14
5
 Рубин 8 3 4 1 14-9 13
6
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
7
 Динамо Мх 8 3 4 1 7-5 13
8
 Енисей 8 3 4 1 12-11 13
9
 Волгарь 8 3 3 2 6-5 12
10
 Краснодар-2 8 3 1 4 7-9 10
11
 Велес 8 3 0 5 8-11 9
12
 СКА-Хаб. 8 2 3 3 12-11 9
13
 Шинник 8 2 2 4 10-11 8
14
 Кубань 8 2 2 4 8-10 8
15
 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
16
 Родина 8 1 3 4 7-11 6
17
 Акрон 8 1 2 5 6-16 5
18
 Волга 8 1 1 6 6-16 4
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.09 00:00
Акрон – Родина
 - : -
11.09 00:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
11.09 00:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.09 00:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
11.09 00:00
Краснодар-2 – Енисей
 - : -
11.09 00:00
Велес – Рубин
 - : -
11.09 00:00
Шинник – Кубань
 - : -
11.09 00:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
11.09 00:00
Волгарь – Волга
 - : -
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ЖК
Г
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 5
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
Илья Грузнов

Илья Грузнов

Шинник

 4
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 5
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 3
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 3
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 7 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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