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РПЛ выступает против отмены стыков, ФНЛ — за

13:43

Вопрос со стыковыми матчами между командами РПЛ и ФНЛ в будущем сезоне будет решаться 23 и 24 июля соответственно на общем собрании РПЛ и заседании исполкома РФС.

Как сообщает в своем Telegram-канале обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, РПЛ выступает за сохранение стыковых матчей с целью повышения спортивной конкуренции в премьер-лиге, а ФНЛ — против. Возможны варианты проведения одного или двух стыковых поединков, либо их полная отмена. Клубам ФНЛ разослано два варианта календаря — со стыками и без.

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