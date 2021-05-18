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«Ротор» возобновит тренировки в июне

16:13
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На стадионе «Зенит» состоялось общекомандное собрание, на котором руководство «Ротора» поблагодарило всех игроков, тренерский и административный штаб за проведенный сезон, сообщает сайт команды.

Футболисты и тренеры ушли в отпуск. На 5 июня у сине-голубых запланировано углубленное медицинское обследование. «Ротор» проведет два тренировочных сбора. О дате и месте проведения УТС будет сообщено дополнительно.

По итогам сезона-2020/21 команда из Волгограда вылетела из РПЛ в ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/news/81/4144/

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