«Ротор» возобновит тренировки в июне

На стадионе «Зенит» состоялось общекомандное собрание, на котором руководство «Ротора» поблагодарило всех игроков, тренерский и административный штаб за проведенный сезон, сообщает сайт команды.

Футболисты и тренеры ушли в отпуск. На 5 июня у сине-голубых запланировано углубленное медицинское обследование. «Ротор» проведет два тренировочных сбора. О дате и месте проведения УТС будет сообщено дополнительно.

По итогам сезона-2020/21 команда из Волгограда вылетела из РПЛ в ФНЛ.