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«Ротор» условно наказан одним домашним матчем с закрытой фанатской трибуной

16:48
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно наказал «Ротор», выступающий в первенстве Олимп-ФНЛ, проведением одного домашнего матча с закрытием фанатской трибуны. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

— За последние 27 туров в 13 матчах болельщики «Ротора» скандировали нецензурные выражения, — цитирует ТАСС Григорьянца. — Мы предупреждали, что КДК будет принимать жесткие решения по борьбе с матом. Мы условно закрыли сектор активных болельщиков домашнего стадиона «Ротора». Установлен испытательный срок, если после возобновления чемпионата болельщики продолжат скандирования, то условная санкция превратится в реальную.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8016447

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