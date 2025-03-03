«Урал» сыграл вничью с «Ротором», Селихов не пропустил в дебютном матче

«Урал» на выезде сыграл вничью с «Ротором» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Дебютный матч за екатеринбуржцев провел экс-вратарь «Спартака» Александр Селихов. 30-летний голкипер отыграл на ноль, отразив два удара в створ.

«Урал» (38 очков) поднялся на четвертое место в первой лиге. «Ротор» (31) идет седьмым в турнирной таблице.