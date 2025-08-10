Футбол
10 августа, 17:15

«Ротор» — «Уфа»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Ротор» и «Уфа» встретятся в матче 4-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Ротор» и «Уфа» встретятся в матче 4-го тура первой лиги в воскресенье, 10 августа. Игра пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Ротор» — «Уфа» в 4-м туре первой лиги

В прямом эфире матч будет показывать группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями и результатом игры «Ротор» — «Уфа» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.
10 августа, 18:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:0
Уфа

Обе команды набрали по четыре очка в первых трех турах первой лиги: «Ротор» победил «Волгу» (2:1), уступил «Челябинску» (0:1) и сыграл вничью с «Енисеем» (0:0), а «Уфа» сыграла вничью со СКА-Хабаровском (1:1), уступила «Факелу» (0:1) и победила «Шинник» (1:0).

