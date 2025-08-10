«Ротор» обыграл «Уфу» в первой лиге

«Ротор» на своем поле победил «Уфу» в матче 4-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 34-й минуте забил Илья Сафронов.

«Ротор» (7 очков) поднялся на шестое место в первой лиге. «Уфа» (4) идет 11-й в турнирной таблице.