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Сегодня, 09:05

«Ротор» стал самым посещаемым клубом ФНЛ в первой части сезона

Алина Савинова
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Волгоградский «Ротор» занял первое место по посещаемости среди клубов Мелбет-Первой лиги в первой части нынешнего сезона, сообщает «РБ Спорт», в распоряжении которого оказалась презентация ФНЛ с итогами развития первой и второй лиг.

В документе отмечается увеличение средней и общей посещаемости матчей ФНЛ-1 и ФНЛ-2. При этом одним из важных факторов высокой посещаемости приводится проведение домашних игр на стадионах, построенных к чемпионату мира 2018 года.

Так, три из пяти клубов лиги, выступающие на данных аренах, по итогам первой части сезона продемонстрировали общую посещаемость больше 90 тысяч болельщиков каждый. Это «Ротор» (169 тысяч), «Балтика» (120 тысяч) и «Урал» (90 тысяч).

Волгоградский клуб является абсолютным лидером по общей посещаемости ФНЛ, ему уже дважды удавалось собрать аудиторию больше 20 тысяч зрителей на домашних матчах. Кроме этого, 9 из 11 игр команды в первой части сезона посетили более 10 тысяч человек, что тоже является лучшим показателем.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Ротор
ФК Урал
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«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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ФНЛ представила финансовые итоги первой части сезона для первой и второй лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
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Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
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