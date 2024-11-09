«Ротор» — «Сочи»: видеообзор матча Первой лиги

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«Сочи» на выезде сыграл вничью с «Ротором» в матче 18-го тура первой лиги — 1:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

У гостей гол забил Кирилл Никитин. У хозяев на 78-й минуте отметился Тимур Касимов.