«Ротор» встретится с «Сочи» в матче 18-го тура первой лиги в пятницу, 8 ноября. Игра проходит в Волгограде на «Волгоград Арене», стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу показывает группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте» и сайт matchtv.ru. С ключевыми событиями игру «Ротор» — «Сочи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Игра станет первой во втором круге сезона первой лиги, в первом команды сыграли вничью в Сочи (0:0). В 17-м туре «Ротор» уступил «Енисею» (0:2), а «Сочи» победил «Нефтехимик» (3:2).

В 17 турах первой лиги «Ротор» набрал 22 очка, «Сочи» — 27.