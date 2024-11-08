Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:15

«Ротор» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Ротор» встретится с «Сочи» в матче 18-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ротор» встретится с «Сочи» в матче 18-го тура первой лиги в пятницу, 8 ноября. Игра проходит в Волгограде на «Волгоград Арене», стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу показывает группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте» и сайт matchtv.ru. С ключевыми событиями игру «Ротор» — «Сочи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
08 нояб, 19:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
Сочи

Игра станет первой во втором круге сезона первой лиги, в первом команды сыграли вничью в Сочи (0:0). В 17-м туре «Ротор» уступил «Енисею» (0:2), а «Сочи» победил «Нефтехимик» (3:2).

В 17 турах первой лиги «Ротор» набрал 22 очка, «Сочи» — 27.

Футбол
Первая лига
ФК Ротор
ФК Сочи
Читайте также
Израильские болельщики подверглись нападениям в Амстердаме. Что известно
Сергей Шишкарев стал героем рубрики «Разговор по пятницам»
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Захарова высмеяла отказ Туска от его слов о связях Трампа с Россией
Перед дуэлью с Дзюбой Станкович лишился лидеров. Что происходит в «Спартаке» накануне матча с «Акроном»
Популярное видео
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шишкарев: «Едва коснулись инцидента в вагоне-ресторане, Василенко сказал: «Я не пью»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.11 19:00
Ротор – Сочи
 - : -
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 - : -
9.11 17:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 - : -
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
10.11 08:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
10.11 15:00
Шинник – Урал
 - : -
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
10.11 19:30
Родина – Чайка
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 12 1 5
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 15 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости