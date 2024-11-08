«Сочи» не удержал победу над «Ротором» в матче первой лиги

«Сочи» на выезде сыграл вничью с «Ротором» в матче 18-го тура первой лиги — 1:1.

У гостей гол забил Кирилл Никитин. У хозяев на 78-й минуте отметился Тимур Касимов.

«Сочи» набрал 28 очков и занимает третье место в таблице первой лиги. «Ротор» с 23 очками — на 9-й строчке.