«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча первой лиги

«Ротор» дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ с 19 очками. «СКА-Хабаровск» идет на 12-й строчке с 17 очками.