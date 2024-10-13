«Ротор» встретится со «СКА-Хабаровск» в 14-м туре первой лиги

Матч 14-го тура первой лиги «Ротор» — «СКА-Хабаровск» состоится в воскресенье, 13 октября. Игра на «Волгоград Арене» начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу в Волгограде можно смотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги, а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск» (на платной основе).

Ключевые события и результат игры «Ротор» — «СКА-Хабаровск» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

После 13 туров «Ротор» набрал 18 очков и занимает 7-е место, у «СКА-Хабаровск» — 16 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.