«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: смотреть трансляцию матча первой лиги онлайн
«Ротор» встретится со «СКА-Хабаровск» в 14-м туре первой лиги
Матч 14-го тура первой лиги «Ротор» — «СКА-Хабаровск» состоится в воскресенье, 13 октября. Игра на «Волгоград Арене» начнется в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу в Волгограде можно смотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги, а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск» (на платной основе).
Ключевые события и результат игры «Ротор» — «СКА-Хабаровск» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
После 13 туров «Ротор» набрал 18 очков и занимает 7-е место, у «СКА-Хабаровск» — 16 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|14
|6
|8
|0
|25-12
|26
|
2
|Арсенал
|14
|6
|8
|0
|12-6
|26
|
3
|Урал
|14
|7
|4
|3
|19-12
|25
|
4
|Черноморец
|14
|7
|2
|5
|21-17
|23
|
5
|Сочи
|14
|5
|6
|3
|23-15
|21
|
6
|Балтика
|13
|5
|6
|2
|12-9
|21
|
7
|Нефтехимик
|14
|5
|5
|4
|12-13
|20
|
8
|Родина
|14
|4
|7
|3
|15-14
|19
|
9
|Ротор
|13
|4
|6
|3
|10-8
|18
|
10
|Чайка
|13
|4
|5
|4
|15-16
|17
|
11
|Енисей
|14
|5
|2
|7
|14-16
|17
|
12
|СКА-Хаб.
|13
|4
|4
|5
|14-21
|16
|
13
|КАМАЗ
|13
|4
|3
|6
|12-10
|15
|
14
|Сокол
|14
|3
|6
|5
|8-17
|15
|
15
|Алания
|13
|3
|5
|5
|8-9
|14
|
16
|Шинник
|14
|3
|5
|6
|9-14
|14
|
17
|Уфа
|14
|2
|5
|7
|13-21
|11
|
18
|Тюмень
|14
|1
|3
|10
|9-21
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.10
|12:00
|
Уфа – Черноморец
|0 : 3
|12.10
|16:00
|
Урал – Тюмень
|1 : 0
|12.10
|17:00
|
Торпедо – Сокол
|5 : 0
|12.10
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|1 : 0
|12.10
|20:00
|
Родина – Енисей
|1 : 1
|13.10
|14:00
|
Арсенал – Сочи
|1 : 1
|13.10
|17:00
|
Алания – Балтика
|- : -
|13.10
|17:00
|
Чайка – КАМАЗ
|- : -
|13.10
|17:00
|
Ротор – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|12
|1
|3
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