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«Черноморец» вырвал победу над «Уфой» в первом матче под руководством Евсеева

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Черноморец» дома победил «Уфу» в матче 9-го тура первой лиги — 3:2.

Победный мяч на 90+2-й минуте забил защитник хозяев Заурбек Плиев. Также у новороссийцев отличились Илья Кухарчук (45-я) и Саид Алиев (52-я).

У гостей забили Осман Минатулаев (21-я) и Илья Карпук (87-я).

«Черноморец» провел первый матч под руководством Вадима Евсеева. Эта победа стала для новороссийской команды первой в текущем сезоне. С 6 очками команда поднялась на 15-е место в первой лиге. «Уфа» с 9 очками идет 11-й в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 9-й тур.
07 сентября 2025, 18:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
3:2
Уфа

В параллельном матче «Ротор» на своем поле победил «СКА-Хабаровск» — 1:0. Единственный гол на 51-й минуте забил Александр Коротков.

«Ротор» (17 очков) поднялся на пятое место в первой лиге. «СКА-Хабаровск» (9) остается десятым в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 9-й тур.
07 сентября 2025, 18:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:0
СКА-Хабаровск

Источник: Таблица первой лиги
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ФК Ротор
ФК СКА-Хабаровск
ФК Уфа
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 13 7 2 4 17-16 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Волга 13 4 2 7 16-19 14
11
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
12
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
13
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
14
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
15
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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4.10 14:30 Велес – Волга 1 : 2
5.12 00:00 Арсенал – Уфа - : -
5.12 00:00 Енисей – Урал - : -
5.12 00:00 Нижний Новгород – КАМАЗ - : -
5.12 00:00 Ротор – Шинник - : -
5.12 00:00 Сочи – Ленинградец - : -
5.12 00:00 Спартак Кс – СКА-Хабаровск - : -
5.12 00:00 Текстильщик – Нефтехимик - : -
5.12 00:00 Торпедо – Челябинск - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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