«Черноморец» вырвал победу над «Уфой» в первом матче под руководством Евсеева

«Черноморец» дома победил «Уфу» в матче 9-го тура первой лиги — 3:2.

Победный мяч на 90+2-й минуте забил защитник хозяев Заурбек Плиев. Также у новороссийцев отличились Илья Кухарчук (45-я) и Саид Алиев (52-я).

У гостей забили Осман Минатулаев (21-я) и Илья Карпук (87-я).

«Черноморец» провел первый матч под руководством Вадима Евсеева. Эта победа стала для новороссийской команды первой в текущем сезоне. С 6 очками команда поднялась на 15-е место в первой лиге. «Уфа» с 9 очками идет 11-й в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 9-й тур.

07 сентября 2025, 18:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)

В параллельном матче «Ротор» на своем поле победил «СКА-Хабаровск» — 1:0. Единственный гол на 51-й минуте забил Александр Коротков.

«Ротор» (17 очков) поднялся на пятое место в первой лиге. «СКА-Хабаровск» (9) остается десятым в турнирной таблице.