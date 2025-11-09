«Ротор» разгромил «Шинник», «Торпедо» и «Сокол» сыграли вничью

«Ротор» победил «Шинник» в домашнем матче 18-го тура первой лиги — 3:0.

Счет на 52-й минуте игры открыл Андрей Семенов. На 78-й минуте Илья Сафронов реализовал пенальти и увеличил преимущество хозяев, а на 83-й Глеб Шильников забил третий гол в ворота гостей.

«Ротор» набрал 29 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Шинника» 22 балла и 10-я позиция.

Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.

09 ноября, 16:00. Волгоград Арена (Волгоград)

В другом матче дня «Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Соколом» (1:1). Саратовская команда (15 очков) располагается на 16-й строчке в первой лиге, а автозаводцы (15) — на 17-й.