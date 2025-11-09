Футбол
9 ноября, 17:58

«Ротор» разгромил «Шинник», «Торпедо» и «Сокол» сыграли вничью

Алина Савинова

«Ротор» победил «Шинник» в домашнем матче 18-го тура первой лиги — 3:0.

Счет на 52-й минуте игры открыл Андрей Семенов. На 78-й минуте Илья Сафронов реализовал пенальти и увеличил преимущество хозяев, а на 83-й Глеб Шильников забил третий гол в ворота гостей.

«Ротор» набрал 29 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Шинника» 22 балла и 10-я позиция.

Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.
09 ноября, 16:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
3:0
Шинник

В другом матче дня «Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Соколом» (1:1). Саратовская команда (15 очков) располагается на 16-й строчке в первой лиге, а автозаводцы (15) — на 17-й.

Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.
09 ноября, 16:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
1:1
Сокол

«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
