«Ротор» и «Шинник» встретятся в 18-м туре PARI Первой лиги в субботу, 9 ноября. Матч пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.

09 ноября, 16:00. Волгоград Арена (Волгоград)

Следить за ключевыми событиями игры «Ротор» — «Шинник» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 17 туров ФНЛ команда из Волгограда набрала 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Ярославцы с 22 очками располагаются на девятой строчке.

