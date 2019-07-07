"Ротор" разгромил "Авангард"

"Ротор" в гостях обыграл курский "Авангард" (3:0) в матче первого тура Олимп-ФНЛ. В составе победителей дважды отличился полузащитник Игорь Горбунов и один раз хавбек Владимир Лобкарев.

Олимп – ФНЛ

1-й тур

"Авангард К" (Курск) – "Ротор" (Волгоград) – 0:3 (0:1)

Голы: Горбунов, 36 (0:1). Горбунов, 56 (0:2). Лобкарев, 80 – с пенальти (0:3).

"Авангард К" (Курск): Саутин, Никитин, Гоцук, Дашаев, Чиркин, Батютин (Бреев, 76), Земсков (Войнов, 27), Касаев (Синяев, 84), Машуков, Ковалев, Григорьев (Минаев, 70).

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Пискунов, Байрыев, Ненахов (Николаев, 89), Хомуха, Султонов (Лобкарев, 71), Фатуллаев, Алейник (Самсонов, 81), Горбунов (Попов, 78), Булия, Саная (Муллин, 75).

Предупреждения: Ковалев, 13. Гоцук, 18. Чиркин, 19. Касаев, 26.

Удаление: Ковалев, 23.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

7 июля. Курск. Стадион "Трудовые резервы".