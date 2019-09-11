«Ротор» расстанется с частью тренерского штаба

Руководство «Ротора» приняло решение досрочно расторгнуть договор со старшим тренером Павлом Могилевским. Решение о прекращении трудовых отношений принято в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в последних матчах, сообщает официальный сайт команды из Волгограда.

Павел Могилевский работал в команде с 2017 года. Вместе с Могилевским клуб покинет тренерский штаб.

К матчу с воронежским «Факелом» команду будет готовить главный тренер Игорь Меньщиков.

На данный момент «Ротор» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Олимп-ФНЛ.