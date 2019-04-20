"Ротор" проиграл "Армавиру" и потерпел первое поражение в шести последних матчах

"Армавир" переиграл "Ротор" в матче 32-го тура ОЛИМП-ФНЛ - 1:0. Единственный гол встречи забил Игорь Падерин.

"Армавир" набрал 33 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Ротор", в активе которого 45 очков, на 9-м месте.

В другом матче дня "Томь" и "Луч" голов не забили - 0:0.

Олимп – ФНЛ

32-й тур

"Ротор" (Волгоград) – "Армавир" – 0:1 (0:1)

Гол: Падерин, 13.

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Пискунов, Васильев, Макеев (Лобкарев, 71), Байрыев, Султонов, Фатуллаев, Попов, Шарипов (Самсонов, 62), Саная, Муллин (Коротаев, 88).

"Армавир": Руденок, Кутин (Соловьев, 40), Мирошниченко (Концедалов, 60), Таказов, Тен, Лусикян (Суханов, 90+1), Падерин (Романенко, 68), Гурфов, Безлихотнов, Клопков, Синявский.

Предупреждения: Кутин, 17. Лусикян, 19. Саная, 24. Падерин, 36. Байрыев, 69. Таказов, 81. Синявский, 90+3.

Судья: Анопа (Благовещенск).

20 апреля. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 17631 зритель.

Олимп – ФНЛ

32-й тур

"Томь" (Томск) – "Луч" (Владивосток) – 0:0

"Томь" (Томск): Смирнов, Шумских, Пенчиков, Эдиев, Мануйлов, Каккоев (Кудряшов, 84), Ставпец, Макурин, Шалаев, Гасилин, Абдулавов (Тлупов, 56. Сасин, 65).

"Луч" (Владивосток): Котляров, Степанец, Марущак, Насадюк, Павленко (Белунов, 90+3), Замалиев, Кротов, Пономаренко, Визнович (Калугин, 84), Часовских (Хлебородов, 62), Гордиенко (Дзахов, 74).

Предупреждения: Марущак, 14. Ставпец, 25. Пономаренко, 29. Шумских, 36. Эдиев, 63. Насадюк, 80. Хлебородов, 83.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

20 апреля. Томск. Стадион "Труд".

Олимп-ФНЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей