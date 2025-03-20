«Ротор» продлил контракт с Денисом Бояринецвым

«Ротор» продлил контракт с главным тренером Денисом Бояринцевым, сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

«Рады сообщить, что Денис Бояринцев продолжит свою работу на посту главного тренера нашей команды. Вместе с Денисом Константиновичем мы вышли в первую лигу и в ходе летне-осеннего этапа доказали, что являемся отличной командой, которая способна на достижение высоких задач», — сказал генеральный директор команды Павел Никитин.

Отмечается, что новое соглашение подписано по схеме 1+1.