«Ротор» пошел на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса

После обсуждения с руководством клуба футболисты и тренерский штаб «Ротора» приняли решение о том, что готовы пойти на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса руководство, тренеры и игроки будут получать на 20 процентов меньше.

— После беседы с руководством и игроки и тренерский штаб легко пошли на такой шаг. Заставлять никого не пришлось. Главное, чтобы все были здоровы, — отметил главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич.