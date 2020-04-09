«Ротор» пошел на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса
12:44
После обсуждения с руководством клуба футболисты и тренерский штаб «Ротора» приняли решение о том, что готовы пойти на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона, сообщает официальный сайт клуба.
Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса руководство, тренеры и игроки будут получать на 20 процентов меньше.
— После беседы с руководством и игроки и тренерский штаб легко пошли на такой шаг. Заставлять никого не пришлось. Главное, чтобы все были здоровы, — отметил главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич.
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