«Ротор» победил «Луч», «Нефтехимик» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»

«Ротор» в матче 19-го тура Олимп-ФНЛ дома победил «Луч» — 2:0. Отличились Азат Байриев и Мухаммад Султонов. «Волгоградцы поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Луч» (19) — 16-й.

В параллельной встрече «Нефтехимик» дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» — 2:2. У хозяев отличились Дмитрий Мичуренков и Мераби Уридия. Вагиз Галиуллин не реализовал пенальти. У гостей забивали Владислав Брагин и Владислав Камилов. На 10-й минуте хабаровчане остались в меньшинстве после удаления Илья Кузьмичева.

Олимп — ФНЛ

19-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Луч» (Владивосток) — 2:0 (2:0)

Голы: Байрыев, 7 (1:0). Султонов, 9 — с пенальти (2:0).

«Ротор» (Волгоград): Нестеренко, Байрыев, Удалый, Ненахов, Ткачук (Алейник, 90+1), Горбунов (Николаев, 80), Султонов, Попов, Фатуллаев, Песегов, Муллин (Евсеев, 69).

«Луч» (Владивосток): М.Пономаренко, Ботака-Иобома, Насадюк (Гордиенко, 74), Марущак, Катрич, Кротов, Абазов, Стеклов (Саламатов, 52), С.Пономаренко, Квеквескири (Носов, 45+2), Кутьин (Алиев, 58).

Предупреждения: Марущак, 9. С.Пономаренко, 38. Абазов, 43. Саламатов, 84.

Судья: Волошин (Смоленск).

23 октября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 13118 зрителей.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:2 (1:1)

Голы: Мичуренков, 23 (1:0). Брагин, 43 (1:1). Уридия, 78 (2:1). Камилов, 83 — с пенальти (2:2).

Нереализованный пенальти: Галиулин, 50 (вратарь)

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Семенов (Куликов, 46), Потапов (Шадрин, 46), Канаев (Киреев, 12), Ширяев, Галиулин, Уридия, Макаров, Петров, Ситдиков, Мичуренков (Гилязетдинов, 68).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Матвийчук, Труфанов, Эльмурзаев, Мищенко, Гаджимурадов, Малеев (Квеквескири, 81), Сато, Камилов, Брагин (Патрик Круз, 76), Кузьмичев.

Предупреждения: Эльмурзаев, 10. Гаджимурадов, 24. Ситдиков, 30. Шадрин, 53. Петров, 79. Киреев, 89. Квеквескири, 89.

Удаление: Кузьмичев, 10.

Судья: Кукуляк (Калуга).

23 октября. Казань. Стадион «Рубин».