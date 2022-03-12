«Оренбург» разгромил «Ротор», «Алания» обыграла «Долгопрудный»

«Оренбург» на выезде обыграл «Ротор» в матче 27-го тура чемпионата Олимп ФНЛ со счетом 3:0.

Оренбуржский клуб набрал 56 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата. «Ротор» проиграл уже восьмой матч подряд и находится на 17-й позиции.

«Алания» дома обыграла «Долгопрудный» со счетом 2:0 в матче 27-го тура чемпионата Олимп ФНЛ.

Клуб из Владикавказа набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Долгопрудный» находится на 15-й позиции.