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Сегодня, 17:56

«Оренбург» разгромил «Ротор», «Алания» обыграла «Долгопрудный»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Оренбург» на выезде обыграл «Ротор» в матче 27-го тура чемпионата Олимп ФНЛ со счетом 3:0.

Оренбуржский клуб набрал 56 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата. «Ротор» проиграл уже восьмой матч подряд и находится на 17-й позиции.

Россия. ФНЛ. 27-й тур
12 мар, 16:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
0:3
Оренбург
Голы
Малых, 41 (0:1), Полуяхтов, 79 (0:2), Ковалев, 89 (0:3)
Ротор
Обухов Мартынов Дудиев Байрыев Улад Омар Махатадзе Чуканов Ташаев (Абдуллаев, 78) Макаров Кавтарадзе (Пелих, 46) Щеткин
Оренбург
Гошев Сиваков Стаматов (Печенин, 73) Малых Гойкович Аюпов Эктов Титков (Шаболин, 82) Капленко (Полуяхтов, 65) Обухов (Ковалев, 73) Фамейе (Сычевой, 73)
Предупреждения
Дудиев 76’  -  Капленко 20’, Стаматов 72’, Шаболин 83’, Сычевой 90+1’
Судьи
Сельдяков (Балашиха)

«Алания» дома обыграла «Долгопрудный» со счетом 2:0 в матче 27-го тура чемпионата Олимп ФНЛ.

Клуб из Владикавказа набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Долгопрудный» находится на 15-й позиции.

Россия. ФНЛ. 27-й тур
12 мар, 16:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
2:0
Олимп-Долгопрудный
Голы
Татаев, 4 (1:0), Хубулов, 36 (2:0)
Алания
Солдатенко Татаев Багаев Засеев (Хугаев, 86) Бутаев Кобесов (Хадарцев, 61) Цараев (Кокоев, 71) Хабалов Хосонов Гурциев (Машуков, 61) Хубулов (Гиоргобиани, 71)
Олимп-Долгопрудный
Натабашвили Петухов Чежия Иполе (Калачев, 90+1) Сухомлинов (Караев, 58) Коваленко Кутин Пахомов Сафронов (Дулаев, 64) Тарасенко (Булия, 90+1) Коротаев
Предупреждения
Багаев 62’  -  Кутин 22’, Калачев 60’, Дулаев 75’
Судьи
Низовцев (Нижний Новгород)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Online-prognoz.ru
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14%

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ФК Алания (Владикавказ)
ФК Долгопрудный
ФК Оренбург
ФК Ротор
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