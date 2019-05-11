"Ротор" одержал волевую победу над "Тюменью"

В матче 36-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ "Ротор" на своем поле обыграл "Тюмень" со счетом 2:1.

Олимп – ФНЛ

36-й тур

"Ротор" (Волгоград) – "Тюмень" – 2:1 (1:1)

Голы: Шакуро, 31 (0:1). Султонов, 39 – с пенальти (1:1). Пискунов, 73 (2:1).

"Ротор": Филиппов, Васильев, Пискунов, Байрыев, Кацалапов, Султонов (Коротаев, 61), Фатуллаев, Якуба (Шарипов, 59), Муллин, Янушковский, Николаев (Саная, 69).

"Тюмень": Вамбольт, Шакуро (Глухов, 46), Васиев (Теленков, 46), Бем, Лихачев, Фомин, Леонтьев, Милосавлев (Карпов, 33), Гордюшенко, Чудин, Рябокобыленко (Маринкович, 79).

Предупреждения: Милосавлев, 26. Вамбольт, 39. Васиев, 45. Пискунов, 55. Шарипов, 78. Рябокобыленко, 78. Маринкович, 82. Янушковский, 89.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

11 мая. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".