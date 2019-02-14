"Ротор" одержал победу над "Пюником" в Олимп-Кубке ФНЛ

"Ротор" одержал победу над "Пюником" со счетом 1:0 в рамках 3-го тура группы А Кубка ФНЛ, который проводится на кипрском Пафосе. Напомним, что армянский клуб возглавляет российский специалист Андрей Талалаев. Единственный победный гол забил бывший нападающий "Рубина" Камиль Муллин.
"Ротор" набрал 9 очков и завершил выступление в группе А на первом месте. "Пюник" с 2 очками финишировал на третьем месте, пропустив вперед "Мордовию".
Россия. Кубок ФНЛ
Группа A
Гол: Муллин, 24.
Удаление: Марку (Пюник), 84.
Судья: Буланов (Саранск).
14 февраля. Пафос. Стадион "Куклиа".
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