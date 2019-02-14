"Ротор" одержал победу над "Пюником" в Олимп-Кубке ФНЛ

"Ротор" одержал победу над "Пюником" со счетом 1:0 в рамках 3-го тура группы А Кубка ФНЛ, который проводится на кипрском Пафосе. Напомним, что армянский клуб возглавляет российский специалист Андрей Талалаев​. Единственный победный гол забил бывший нападающий "Рубина" Камиль Муллин​.

"Ротор" набрал 9 очков и завершил выступление в группе А на первом месте. "Пюник" с 2 очками финишировал на третьем месте, пропустив вперед "Мордовию".

Россия. Кубок ФНЛ

Группа A

"Ротор" – "Пюник" – 1:0 (1:0)

Гол: Муллин, 24.

Удаление: Марку (Пюник), 84.

Судья: Буланов (Саранск).

14 февраля. Пафос. Стадион "Куклиа".