«Ротор» обыграл «Томь» и вышел на первое место в ФНЛ

«Ротор» в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ дома обыграл «Томь» со счетом 2:0.

Победа вывела волгоградцев на первое место в таблице, опередив «Торпедо» на одно очко. Однако у москвичей на игру меньше.

В других встречах тура «Факел» уступил «Нижнему Новгороду» (0:2), а «Чертаново» обыграл «СКА-Хабаровск» (1:0).

Олимп — ФНЛ

25-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Томь» (Томск) — 2:0 (1:0)

Голы: Байрыев, 21 (1:0). Муллин, 85 (2:0).

Нереализованный пенальти: Султонов, 32 (вратарь)

«Ротор» (Волгоград): Нестеренко, Пискунов, Байрыев, Ненахов, Удалый, Ткачук, Евсеев (Лобкарев, 74), Султонов (Николаев, 67), Песегов, Фатуллаев, Муллин (Попов, 87).

«Томь» (Томск): Вавилин, Мануйлов, Лисинков, Каккоев, Эдиев, Запрягаев, Казанков (Леонов, 90), Сасин (Андреев, 67), Талалай (Каленкович, 70), Калинский, Тлупов.

Предупреждения: Калинский, 39. Султонов, 62. Каккоев, 89.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

23 ноября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

«Факел» (Воронеж) — «Нижний Новгород» — 0:2 (0:0)

Голы: Голышев, 73 (0:1). Ставпец, 77 (0:2).

«Факел» (Воронеж): Бучнев, Хайманов, Соловьев (Гладышев, 81), Смирнов, Косянчук (Хлебородов, 89), Мастерной, Пухов, Дмитриев, Рябокобыленко, Мазуров (Верулидзе, 67), Букия.

«Нижний Новгород»: Сысуев, Темников, Хозин, Абрамов, Гаджибеков, Ставпец, Комолов (Лебедев, 90), Палиенко, Чудин, Игнатович, Голышев (Сергеев, 90+2).

Предупреждения: Голышев, 16. Косянчук, 37. Хозин, 55. Темников, 62. Соловьев, 71. Верулидзе, 81.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

23 ноября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Чертаново» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)

Гол: Витюгов, 73 — с пенальти.

«Чертаново» (Москва): Ломаев, Редькович, Солдатенков, Горшков, Бартасевич, Завезен (Рудковский, 80), Ежов, Витюгов (Кондаков, 85), Пруцев, Герчиков (Камышев, 88), Сарвели (Сулейманов, 90+3).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Мищенко, Шляков, Зайцев, Камилов (Малеев, 71), Сато (Труфанов, 78), Никифоров (Матвийчук, 76), Оанча (Базелюк, 77), Гаджимурадов, Брагин, Кузьмичев.

Предупреждения: Оанча, 10. Пруцев, 60. Никифоров, 72. Гаджимурадов, 75. Мищенко, 82.

Судья: Панин (Дмитров).

23 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».