«Ротор» обыграл «Химки» и вышел на второе место

«Химки» в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ дома проиграли «Ротору» — 0:2. Отличились Олег Алейник и Мухаммад Султонов.

Волгоградцы вышли на второе место в турнирной таблице, опередив «Химки». У «Ротора» 48 очков, у «Химок» — 46.

Олимп — ФНЛ

23-й тур

«Факел» (Воронеж) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:2 (0:1)

Голы: Гаджимурадов, 13 (0:1). Камилов, 90+3 — с пенальти (0:2).

«Факел» (Воронеж): Кортнев, Красильниченко, Брызгалов, Соловьев, Смирнов, Мастерной, Дмитриев (Пухов, 71), Рябокобыленко (Хайманов, 82), Мазуров (Корян, 71), Букия, Яковлев.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Мищенко, Зайцев, Матвийчук, Гаджимурадов, Квеквескири (Труфанов, 75), Сато (Базелюк, 86), Малеев, Никифоров, Камилов, Брагин.

Предупреждения: Брызгалов, 54. Соловьев, 58. Смирнов, 64. Красильниченко, 78. Обухов, 89. Мастерной, 90+1.

Удаление: Соловьев, 76 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Шадыханов (Москва).

13 ноября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Чайка» (Песчанокопское) — «Мордовия» (Саранск) — 3:1 (0:0)

Голы: Леонтьев, 54 (1:0). Шайморданов, 72 (2:0). Юсупов, 81 (2:1). Безденежных, 90+2 — с пенальти (3:1).

«Чайка» (Песчанокопское): Киселев, Гогличидзе (Демченко, 90+3), Тумасян, Вяткин, Текучев (Васильев, 90+3), Павленко (Шайморданов, 71), Леонтьев, Безденежных, Карташов, Белоус (Подбельцев, 82), Коротаев.

«Мордовия» (Саранск): Шебанов, Хрипков (Буранов, 78), Юсупов, Стрелов, Калиханов, Федак, Бояркин (Джумаев, 60), Мухаметшин, Поярков, Навлетов, Ермаков.

Предупреждения: Стрелов, 34. Коротаев, 45. Бояркин, 45. Калиханов, 51. Хрипков, 77. Джумаев, 89.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

13 ноября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

«Текстильщик» (Иваново) — «Томь» (Томск) — 0:2 (0:0)

Голы: Эдиев, 56 (0:1). Казанков, 60 (0:2).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Шилов, Макушкин, Батов, Попов (Гайдуков, 62), Сиротов (Сидоров, 61), Мухаметзянов (Трегулов, 71), Горюшкин, Солодков, Радченко (Маричев, 65), Юрченко.

«Томь» (Томск): Вавилин, Мануйлов, Каленкович, Эдиев, Лисинков, Запрягаев, Сасин (И.Д.Андреев, 71), Шалаев, Казанков, Калинский, Тлупов.

Предупреждения: Шалаев, 28. Макушкин, 60. Мануйлов, 75. Вавилин, 86. Казанков, 90+2.

Судья: Кукуляк (Калуга).

13 ноября. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Шинник» (Ярославль) — «Луч» (Владивосток) — 3:1 (1:1)

Голы: Стеклов, 32 (0:1). Алейников, 45 (1:1). Низамутдинов, 68 — с пенальти (2:1). Низамутдинов, 90+2 (3:1).

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Первушин, Стешин, Покидышев, Самойлов (Эктов, 85), Бакаев, Алейников (Дроздов, 71), Кожемякин, Олейников (Пухов, 89), Самодин, Низамутдинов.

«Луч» (Владивосток): Котляров, Марущак, Степанец, Аравин (Абазов, 65), Насадюк, Стеклов, Саламатов, Носов (Катрич, 78), Пономаренко (Кротов, 83), Квеквескири, Кутьин (Алиев, 65).

Предупреждения: Стешин, 7. Пономаренко, 12. Квеквескири, 38. Насадюк, 55.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

13 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник».

«Химки» — «Ротор» (Волгоград) — 0:2 (0:0)

Голы: Алейник, 53 (0:1). Султонов, 61 — с пенальти (0:2).

«Химки»: Хомич, Тихий (Почивалин, 62), Данилкин, Гапон, Филин, Трошечкин (Барков, 75), Корян, Мендель, Полярус (Кухарчук, 62), Дядюн (Скворцов, 46), Каменщиков (Алиев, 46).

«Ротор» (Волгоград): Нестеренко, Пискунов, Байрыев, Ненахов, Удалый, Ткачук (Попов, 86), Евсеев (Песегов, 46), Султонов, Алейник (Николаев, 77), Фатуллаев, Муллин (Лобкарев, 88).

Предупреждения: Султонов, 7. Тихий, 10. Каменщиков, 13. Филин, 36. Алейник, 38. Скворцов, 52. Мендель, 60. Попов, 90+2.

Судья: Жабченко (Краснодар).

13 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки».