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Сегодня, 22:41

«Ротор» — «Нефтехимик»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нефтехимик» в гостях уступил «Ротору» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

«Ротор» (29 очков) поднялся на седьмое место в первой лиге. «Нефтехимик» (23) продлил серию без побед в ФНЛ до 6 матчей.

Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Ротор
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 12 6 2 26-13 42
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Черноморец 20 10 3 7 29-26 33
6
 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
7
 Ротор 20 7 8 5 17-15 29
8
 Чайка 20 6 9 5 23-22 27
9
 СКА-Хаб. 20 6 8 6 27-30 26
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13
 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 20 4 7 9 11-25 19
17
 Алания 20 4 6 10 12-21 18
18
 Тюмень 20 3 3 14 16-34 12
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22.11 17:00
Сочи – Уфа
 5 : 2
23.11 10:00
Енисей – Шинник
 0 : 0
23.11 15:00
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 0 : 1
23.11 16:00
Арсенал – Тюмень
 1 : 2
23.11 19:00
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 2 : 1
24.11 13:00
Сокол – Торпедо
 1 : 2
24.11 14:00
Черноморец – КАМАЗ
 2 : 1
24.11 15:00
Ротор – Нефтехимик
 1 : 0
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