«Ротор» — «Нефтехимик»: видеообзор матча

«Нефтехимик» в гостях уступил «Ротору» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

«Ротор» (29 очков) поднялся на седьмое место в первой лиге. «Нефтехимик» (23) продлил серию без побед в ФНЛ до 6 матчей.