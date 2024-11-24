«Нефтехимик» проиграл «Ротору» и продлил серию без побед до 6 матчей
«Нефтехимик» в гостях уступил «Ротору» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.
Единственный гол на 22-й минуте забил Тимур Касимов.
«Ротор» (29 очков) поднялся на седьмое место в первой лиге. «Нефтехимик» (23) продлил серию без побед в ФНЛ до 6 матчей.
В параллельном матче «Чайка» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью — 0:0.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|12
|6
|2
|26-13
|42
|
2
|Торпедо
|20
|10
|10
|0
|38-16
|40
|
3
|Урал
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
4
|Сочи
|20
|9
|7
|4
|34-21
|34
|
5
|Черноморец
|20
|10
|3
|7
|29-26
|33
|
6
|Арсенал
|20
|6
|12
|2
|18-14
|30
|
7
|Ротор
|20
|7
|8
|5
|17-15
|29
|
8
|Чайка
|20
|6
|9
|5
|23-22
|27
|
9
|СКА-Хаб.
|20
|6
|8
|6
|27-30
|26
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|21-26
|24
|
11
|Родина
|20
|5
|9
|6
|19-19
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|5
|8
|7
|17-21
|23
|
13
|КАМАЗ
|20
|6
|4
|10
|18-17
|22
|
14
|Шинник
|20
|4
|8
|8
|12-20
|20
|
15
|Уфа
|20
|5
|5
|10
|21-29
|20
|
16
|Сокол
|20
|4
|7
|9
|11-25
|19
|
17
|Алания
|20
|4
|6
|10
|12-21
|18
|
18
|Тюмень
|20
|3
|3
|14
|16-34
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.11
|17:00
|
Сочи – Уфа
|5 : 2
|23.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|0 : 0
|23.11
|15:00
|
Алания – Урал
|0 : 1
|23.11
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|1 : 2
|23.11
|19:00
|
Балтика – Родина
|2 : 1
|24.11
|13:00
|
Сокол – Торпедо
|1 : 2
|24.11
|14:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|2 : 1
|24.11
|15:00
|
Ротор – Нефтехимик
|1 : 0
|24.11
|15:00
|
Чайка – СКА-Хаб.
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Секулич
Урал
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|14
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|17
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5
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