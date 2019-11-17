«Ротор» не смог переиграть «Краснодар-2» и догнать лидера «Торпедо»
«Ротор» сыграл вничью с «Краснодаром-2» в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0. Волгоградцы сохранили второе место в таблице, упустив шанс сравняться по очкам с лидером таблицы «Торпедо».
В другой игре «Чайка» на выезде одолела «Нижний Новгород», обойдя его в таблице.
Еще в одной встрече «Мордовия» и «Факел» сыграли вничью и сохранили в таблице последние два места.
Первенство России
Олимп-ФНЛ
24-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0
«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев, Ненахов, Удалый, Ткачук, Алейник (Евсеев, 46), Султонов (Николаев, 68), Фатуллаев, Муллин, Саная (Песегов, 44).
«Краснодар-2»: Агкацев, Бочко (Марков, 60), Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян (Халназаров, 78), Сперцян (Стежко, 68), Черников, Жигулев (Якимов, 56), Онугха, Сергеев (Воротников, 60).
Предупреждения: Бочко, 32. Черников, 48. Сперцян, 61. Якимов, 65. Пискунов, 76. Онугха, 86. Ненахов, 88. Марков, 88.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
17 ноября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
«Нижний Новгород» — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:2 (1:1)
Голы: Машнев, 24 (0:1). Сагитов, 42 (1:1). Текучев, 64 (1:2).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Морозов, Абрамов, Гаджибеков, Темников, Ставпец, Сергеев (Хозин, 51), Чудин, Палиенко, Голышев, Сагитов (Салугин, 83).
«Чайка»: Киселев, Вяткин, Гогличидзе, Бычков, Текучев (Васильев, 90), Безденежных, Карташов, Леонтьев, Подбельцев (Белоус, 80), Машнев, Коротаев (Шайморданов, 70).
Предупреждения: Морозов, 5. Карташов, 36. Сагитов, 69. Темников, 71. Безденежных, 79. Гогличидзе, 89.
Удаление: Морозов, 48.
Судья: Панин (Дмитров).
17 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
«Мордовия» (Саранск) — «Факел» (Воронеж) — 1:1 (1:1)
Голы: Рябокобыленко, 13 (0:1). Буранов, 40 (1:1).
«Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Юсупов, Стрелов, Федак (Ермаков, 46), Дворецков, Джумаев (Бояркин, 90), Мухаметшин (Орлов, 51), Навлетов, Буранов, Поярков.
«Факел»: Бучнев, М.О.Смирнов, Красильниченко, Брызгалов, Мастерной, Рябокобыленко, Гладышев (Косянчук, 46), Мазуров (Верулидзе, 71), Букия (Коробкин, 68), Дмитриев, Яковлев (Пухов, 43).
Предупреждения: Юсупов, 11. Гладышев, 39. Красильниченко, 90+2.
Судья: Амелин (Тула).
17 ноября. Саранск. Стадион «Старт».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/