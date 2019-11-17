«Ротор» не смог переиграть «Краснодар-2» и догнать лидера «Торпедо»

«Ротор» сыграл вничью с «Краснодаром-2» в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0. Волгоградцы сохранили второе место в таблице, упустив шанс сравняться по очкам с лидером таблицы «Торпедо».

В другой игре «Чайка» на выезде одолела «Нижний Новгород», обойдя его в таблице.

Еще в одной встрече «Мордовия» и «Факел» сыграли вничью и сохранили в таблице последние два места.

Первенство России

Олимп-ФНЛ

24-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев, Ненахов, Удалый, Ткачук, Алейник (Евсеев, 46), Султонов (Николаев, 68), Фатуллаев, Муллин, Саная (Песегов, 44).

«Краснодар-2»: Агкацев, Бочко (Марков, 60), Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян (Халназаров, 78), Сперцян (Стежко, 68), Черников, Жигулев (Якимов, 56), Онугха, Сергеев (Воротников, 60).

Предупреждения: Бочко, 32. Черников, 48. Сперцян, 61. Якимов, 65. Пискунов, 76. Онугха, 86. Ненахов, 88. Марков, 88.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

17 ноября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

«Нижний Новгород» — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:2 (1:1)

Голы: Машнев, 24 (0:1). Сагитов, 42 (1:1). Текучев, 64 (1:2).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Морозов, Абрамов, Гаджибеков, Темников, Ставпец, Сергеев (Хозин, 51), Чудин, Палиенко, Голышев, Сагитов (Салугин, 83).

«Чайка»: Киселев, Вяткин, Гогличидзе, Бычков, Текучев (Васильев, 90), Безденежных, Карташов, Леонтьев, Подбельцев (Белоус, 80), Машнев, Коротаев (Шайморданов, 70).

Предупреждения: Морозов, 5. Карташов, 36. Сагитов, 69. Темников, 71. Безденежных, 79. Гогличидзе, 89.

Удаление: Морозов, 48.

Судья: Панин (Дмитров).

17 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

«Мордовия» (Саранск) — «Факел» (Воронеж) — 1:1 (1:1)

Голы: Рябокобыленко, 13 (0:1). Буранов, 40 (1:1).

«Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Юсупов, Стрелов, Федак (Ермаков, 46), Дворецков, Джумаев (Бояркин, 90), Мухаметшин (Орлов, 51), Навлетов, Буранов, Поярков.

«Факел»: Бучнев, М.О.Смирнов, Красильниченко, Брызгалов, Мастерной, Рябокобыленко, Гладышев (Косянчук, 46), Мазуров (Верулидзе, 71), Букия (Коробкин, 68), Дмитриев, Яковлев (Пухов, 43).

Предупреждения: Юсупов, 11. Гладышев, 39. Красильниченко, 90+2.

Судья: Амелин (Тула).

17 ноября. Саранск. Стадион «Старт».