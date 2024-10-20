«Ротор» — «КАМАЗ»: видеообзор матча первой лиги

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«Ротор» переиграл «КАМАЗ» в матче 15-го тура Мелбет-первой лиги — 1:0. Единственный гол на 87-й минуте забил Дмитрий Лаврищев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Ротор» с 22 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «КАМАЗ» идет на 13-й строчке — 16 очков.