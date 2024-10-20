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Сегодня, 06:09

«Ротор» — «КАМАЗ»: видеообзор матча первой лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ротор» переиграл «КАМАЗ» в матче 15-го тура Мелбет-первой лиги — 1:0. Единственный гол на 87-й минуте забил Дмитрий Лаврищев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Ротор» с 22 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «КАМАЗ» идет на 13-й строчке — 16 очков.

Футбол
ФК КАМАЗ
ФК Ротор
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
2
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
3
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
4
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
5
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
6
 Черноморец 15 7 3 5 21-17 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
9
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
10
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 15-22 17
12
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
13
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
16
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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19.10 17:00
Ротор – КАМАЗ
 1 : 0
19.10 17:00
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 1 : 0
19.10 17:00
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 - : -
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