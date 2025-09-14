«Ротор» и «КАМАЗ» встретятся в матче 10-го тура первой лиги

«Ротор» и «КАМАЗ» встречатся в матче 10-го тура первой лиги в воскресенье, 14 сентября. Игра на стадионе «Волгоград Арена» начинается в 17.00 по московскому времени.

«Ротор» — «КАМАЗ»: трансляция матча первой лиги

С основными событиями и результатом игры «Ротор» — «КАМАЗ» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывает сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В девяти турах первой лиги «Ротор» набрал 17 очков, «КАМАЗ» — 18. В девятом туре волгоградцы победили «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0, а челнинцы сыграли вничью с «Торпедо» (1:1).

Предыдущая встреча клубов состоялась 11 мая и завершилась победой «Ротора» со счетом 4:0.