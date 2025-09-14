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14 сентября 2025, 14:30

«Ротор» — «КАМАЗ»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Ротор» и «КАМАЗ» встретятся в матче 10-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Ротор» и «КАМАЗ» встречатся в матче 10-го тура первой лиги в воскресенье, 14 сентября. Игра на стадионе «Волгоград Арена» начинается в 17.00 по московскому времени.

«Ротор» — «КАМАЗ»: трансляция матча первой лиги

С основными событиями и результатом игры «Ротор» — «КАМАЗ» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывает сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В девяти турах первой лиги «Ротор» набрал 17 очков, «КАМАЗ» — 18. В девятом туре волгоградцы победили «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0, а челнинцы сыграли вничью с «Торпедо» (1:1).

Предыдущая встреча клубов состоялась 11 мая и завершилась победой «Ротора» со счетом 4:0.

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Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Ротор
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
2
 Велес 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
11.07 00:00 Пари НН – Ротор - : -
11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
11.07 00:00 Уфа – Ленинградец - : -
11.07 00:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
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