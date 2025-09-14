«Ротор» разгромил «КАМАЗ» в первой лиге

«Ротор» на своем поле победил «КАМАЗ» в матче 10-го тура первой лиги — 3:0.

По голу забили Давид Давидян (34-я минута), Илья Сафронов (50-я) и Александр Хохлачев (69-я).

«Ротор» (20 очков) поднялся на третье место в первой лиге. «КАМАЗ» (18) опустился на пятую строчку в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 10-й тур.

14 сентября 2025, 17:00. Волгоград Арена (Волгоград)

В параллельном матче «Сокол» и «Шинник» сыграли вничью — 0:0.