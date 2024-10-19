«Ротор» победил «КАМАЗ», «Сочи» обыграл «Родину»

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«Ротор» в домашнем матче 15-го тура Мелбет-первой лиги победил «КАМАЗ» со счетом 1:0. «Сочи» в параллельной встрече обыграл «Родину» (1:0).

«Черноморец» и «Нефтехимик» счет не открыли.