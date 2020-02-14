«Ротор» и «КАМАЗ» сыграли вничью в Кубке ФНЛ, не попавший в ЦСКА Караев забил гол

«Ротор» и «КАМАЗ» сыграли вничью в стартовом матче Кубка ФНЛ-2020 — 2:2. В составе челнинцев один из голов забил Давид Караев, который проходил этой зимой просмотр в ЦСКА.

Кубок ФНЛ

Группа A

«Ротор» (Волгоград) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 2:2 (0:2)

Голы: Гаглоев, 26 — с пенальти (0:1). Караев, 36 (0:2). Пискунов, 56 (1:2). Байрыев, 67 (2:2).

Судья: Анопа (Благовещенск).

14 февраля. Пафос. Стадион «Куклия».