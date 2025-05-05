«Ротор» — «Енисей»: видеообзор матча Первой лиги

«Ротор» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги на своем поле победил «Енисей» — 3:0.

Счет на 8-й минуте открыл Илья Кухарчук. На 62-й минуте Максим Турищев удвоил преимущество хозяев, а окончательный счет спустя восемь минут установил Александр Клещенко.