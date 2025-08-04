«Ротор» и «Енисей» сыграют в 3-м туре первой лиги 4 августа

«Ротор» и «Енисей» сыграют в 3-м туре PARI первой лиги в понедельник, 4 августа. Матч в Волгограде на «Волгоград Арене» начнется в 20.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 3-й тур.

04 августа, 20:00. Волгоград Арена (Волгоград)

«Ротор» — «Енисей»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Игру в прямом эфире можно смотреть в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Ротор» — «Енисей» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

После 2 туров первой лиги волгоградцы занимают 10-е место с 3 очками, их предыдущим соперником был «Челябинск» (0:1). У красноярцев — 0 очков и 18-я строчка, в предыдущем туре красно-синие проиграли «СКА-Хабаровск» (1:2).