«Ротор» разгромил «Енисей» в первой лиге

«Ротор» на своем поле победил «Енисей» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Счет на 8-й минуте открыл Илья Кухарчук. На 62-й минуте Максим Турищев удвоил преимущество хозяев, а окончательный счет спустя восемь минут установил Александр Клещенко.

«Ротор» (44 очка) поднялся на седьмое место в первой лиге. «Енисей» (42) опустился на восьмую строчку в турнирной таблице.