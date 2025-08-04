«Ротор» и «Енисей» сыграли вничью в матче первой лиги

«Ротор» дома сыграл вничью с «Енисеем» в третьем туре первой лиги — 0:0. Матч прошел на стадионе «Волгоград Арена».

«Енисей» набрал первое очко в сезоне-2025/26 и занимает 18-е место в турнирной таблице первой лиги. «Ротор» с 4 очками находится на 9-й строчке.

В 4-м туре первой лиги волгоградский клуб примет «Уфу» 10 августа, а красноярская команда в этот же день сыграет с «Уралом».