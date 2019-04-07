"Ротор" добился минимальной победы над "Балтикой"

"Ротор" дома обыграл "Балтику" в матче 30-го тура Олимп-ФНЛ – 1:0. Единственный гол забил полузащитник волгоградцев Мухаммад Султонов.

"Ротор" занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 42 очка. "Балтика" осталась на 15-й строчке (35 баллов).

В следующем туре "Ротор" на выезде сыграет с "Нижним Новгородом", а "Балтика" примет "Зенит-2".

Олимп – ФНЛ

30-й тур

"Ротор" (Волгоград) – "Балтика" (Калининград) – 1:0 (0:0)

Гол: Султонов, 48.

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Пискунов, Васильев, Кацалапов, Байрыев, Султонов (Янушковский, 77), Фатуллаев, Попов, Якуба, Муллин (Завезен, 90+1), Николаев (Коротаев, 60).

"Балтика" (Калининград): Помазан, Каленкович, Тишкин, Крючков, Магаль, Гасанов, Шаваев, Глушков (Портнягин, 67), Саплинов, Дудиев (Захаров, 63), Дядюн.

Предупреждения: Якуба, 12. Тишкин, 68.

Судья: Волошин (Смоленск).

7 апреля. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 25736 зрителей.