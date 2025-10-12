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«Ротор» обыграл «Черноморец» и прервал 3-матчевую серию без побед

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ротор» на своем поле победил «Черноморец» в матче 14-го тура первой лиги — 2:0.

Счет на 53-й минуте открыл Михаил Мальцев. На 82-й преимущество хозяев удвоил Максим Кайнов.

В концовке волгоградцы остались в меньшинстве — на 90+3-й минуте вторую желтую карточку получил Денис Фомин, вышедший на замену во втором тайме.

«Ротор» (25 очков) прервал 3-матчевую серию без побед и поднялся на третье место в первой лиге. «Черноморец» (15) идет 12-м в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 14-й тур.
12 октября 2025, 16:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
2:0
Черноморец

Источник: Таблица первой лиги
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 16 14 1 1 48-15 43
2
 Урал 17 10 4 3 29-11 34
3
 Сочи 17 10 2 5 26-20 32
4
 Торпедо 17 9 5 3 29-13 32
5
 Спартак Кс 16 8 4 4 22-16 28
6
 Велес 17 8 4 5 21-20 28
7
 Шинник 17 6 8 3 22-18 26
8
 Волга 18 6 4 8 22-25 22
9
 Уфа 17 5 7 5 19-17 22
10
 Челябинск 17 6 3 8 23-27 21
11
 Ротор 17 5 6 6 24-19 21
12
 Арсенал 17 5 4 8 20-35 19
13
 Ленинградец 17 4 6 7 16-27 18
14
 Енисей 17 4 5 8 19-33 17
15
 СКА-Хабаровск 17 4 4 9 23-28 16
16
 КАМАЗ 16 3 5 8 20-28 14
17
 Нефтехимик 17 4 1 12 11-25 13
18
 Текстильщик 17 2 5 10 12-29 11
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7.11 16:00 Арсенал – Челябинск 1 : 2
7.11 17:00 Торпедо – Нефтехимик 1 : 0
7.11 17:00 Шинник – Уфа 2 : 1
8.11 09:45 Енисей – Сочи 3 : 0
8.11 10:00 СКА-Хабаровск – Текстильщик 3 : 0
8.11 11:30 Урал – Волга 2 : 0
8.11 16:00 Ротор – Ленинградец 1 : 1
8.11 20:00 Спартак Кс – Нижний Новгород - : -
9.11 19:30 Велес – КАМАЗ - : -
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Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

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Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

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П
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Артем Соколов

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Нижний Новгород

 6
Кирилл Корольков
Кирилл Корольков

Велес

 6
И К Ж
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Кирилл Исаев

Ленинградец

 12 1 5
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Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 15 1 5
Ярослав Гребенкин
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