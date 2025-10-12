«Ротор» обыграл «Черноморец» и прервал 3-матчевую серию без побед
«Ротор» на своем поле победил «Черноморец» в матче 14-го тура первой лиги — 2:0.
Счет на 53-й минуте открыл Михаил Мальцев. На 82-й преимущество хозяев удвоил Максим Кайнов.
В концовке волгоградцы остались в меньшинстве — на 90+3-й минуте вторую желтую карточку получил Денис Фомин, вышедший на замену во втором тайме.
«Ротор» (25 очков) прервал 3-матчевую серию без побед и поднялся на третье место в первой лиге. «Черноморец» (15) идет 12-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица первой лиги
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|16
|14
|1
|1
|48-15
|43
|
2
|Урал
|17
|10
|4
|3
|29-11
|34
|
3
|Сочи
|17
|10
|2
|5
|26-20
|32
|
4
|Торпедо
|17
|9
|5
|3
|29-13
|32
|
5
|Спартак Кс
|16
|8
|4
|4
|22-16
|28
|
6
|Велес
|17
|8
|4
|5
|21-20
|28
|
7
|Шинник
|17
|6
|8
|3
|22-18
|26
|
8
|Волга
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Уфа
|17
|5
|7
|5
|19-17
|22
|
10
|Челябинск
|17
|6
|3
|8
|23-27
|21
|
11
|Ротор
|17
|5
|6
|6
|24-19
|21
|
12
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|20-35
|19
|
13
|Ленинградец
|17
|4
|6
|7
|16-27
|18
|
14
|Енисей
|17
|4
|5
|8
|19-33
|17
|
15
|СКА-Хабаровск
|17
|4
|4
|9
|23-28
|16
|
16
|КАМАЗ
|16
|3
|5
|8
|20-28
|14
|
17
|Нефтехимик
|17
|4
|1
|12
|11-25
|13
|
18
|Текстильщик
|17
|2
|5
|10
|12-29
|11
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
|7.11
|16:00
|Арсенал – Челябинск
|1 : 2
|7.11
|17:00
|Торпедо – Нефтехимик
|1 : 0
|7.11
|17:00
|Шинник – Уфа
|2 : 1
|8.11
|09:45
|Енисей – Сочи
|3 : 0
|8.11
|10:00
|СКА-Хабаровск – Текстильщик
|3 : 0
|8.11
|11:30
|Урал – Волга
|2 : 0
|8.11
|16:00
|Ротор – Ленинградец
|1 : 1
|8.11
|20:00
|Спартак Кс – Нижний Новгород
|- : -
|9.11
|19:30
|Велес – КАМАЗ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|10
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|6
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|12
|1
|5
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|15
|1
|5
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|7
|1
|4
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