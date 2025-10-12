«Ротор» обыграл «Черноморец» и прервал 3-матчевую серию без побед

«Ротор» на своем поле победил «Черноморец» в матче 14-го тура первой лиги — 2:0.

Счет на 53-й минуте открыл Михаил Мальцев. На 82-й преимущество хозяев удвоил Максим Кайнов.

В концовке волгоградцы остались в меньшинстве — на 90+3-й минуте вторую желтую карточку получил Денис Фомин, вышедший на замену во втором тайме.

«Ротор» (25 очков) прервал 3-матчевую серию без побед и поднялся на третье место в первой лиге. «Черноморец» (15) идет 12-м в турнирной таблице.