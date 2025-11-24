«Ротор» — «Челябинск»: онлайн-трансляция матча ФНЛ
«Ротор» и «Челябинск» сыграют в Первой лиге 24 ноября
«Ротор» и «Челябинск» сыграют в 20-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 24 ноября. Матч пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Ротор» — «Челябинск» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».
После 19 туров ФНЛ волгоградцы набрали 29 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда из Челябинска с 29 баллами располагается на шестой строчке.
ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|34
|19
|11
|4
|58-28
|68
|
2
|Факел
|34
|20
|8
|6
|44-22
|68
|
3
|Урал
|34
|18
|7
|9
|51-31
|61
|
4
|Ротор
|34
|15
|11
|8
|47-26
|56
|
5
|КАМАЗ
|34
|12
|13
|9
|46-34
|49
|
6
|Енисей
|34
|13
|10
|11
|37-35
|49
|
7
|Спартак Кс
|34
|12
|13
|9
|46-41
|49
|
8
|Шинник
|34
|11
|15
|8
|34-28
|48
|
9
|Торпедо
|34
|12
|10
|12
|37-39
|46
|
10
|Челябинск
|34
|10
|14
|10
|42-40
|44
|
11
|Нефтехимик
|34
|10
|13
|11
|40-41
|43
|
12
|СКА-Хаб.
|34
|10
|12
|12
|37-45
|42
|
13
|Арсенал
|34
|8
|15
|11
|42-44
|39
|
14
|Волга
|34
|9
|10
|15
|35-48
|37
|
15
|Уфа
|34
|9
|10
|15
|32-40
|37
|
16
|Черноморец
|34
|9
|8
|17
|37-49
|35
|
17
|Сокол
|34
|5
|11
|18
|16-44
|26
|
18
|Чайка
|34
|5
|7
|22
|30-76
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.05
|10:00
|СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|16.05
|13:00
|Ротор – Чайка
|5 : 0
|16.05
|13:00
|Челябинск – Шинник
|2 : 2
|16.05
|13:00
|Волга – Факел
|0 : 3
|16.05
|13:00
|КАМАЗ – Сокол
|0 : 1
|16.05
|13:00
|Черноморец – Урал
|2 : 1
|16.05
|13:00
|Арсенал – Родина
|1 : 4
|16.05
|13:00
|Спартак Кс – Уфа
|0 : 1
|16.05
|19:30
|Торпедо – Енисей
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Максименко
Родина
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|16
|
|
Белайди Пуси
Факел
|16
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
|8
|
|
Йорди Рейна
Родина
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|29
|2
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|16
|1
|1
|
|
Николай Тарасов
Спартак Кс
|30
|1
|11
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