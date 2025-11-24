«Ротор» и «Челябинск» сыграют в 20-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 24 ноября. Матч пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.

24 ноября 2025, 19:00. Волгоград Арена (Волгоград)

Следить за ключевыми событиями игры «Ротор» — «Челябинск» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 19 туров ФНЛ волгоградцы набрали 29 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда из Челябинска с 29 баллами располагается на шестой строчке.

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